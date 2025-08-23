Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Αταλάντη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 32χρονη μητέρα.

Η 32χρονη βρισκόταν στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παραβίασε το Stop και εμβόλισε τη μηχανή που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα. Διασώστες που έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο κατά τη διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά της.

Την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

