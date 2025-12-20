Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες - Ανοίγουν διόδια για την εξυπηρέτηση των οδηγών

Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες ως προς τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, επιμένοντας στην ανάγκη να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, ωστόσο οι εκπρόσωποί τους ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των γιορτών.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα και αύριο ανοίγουν οι μπάρες των διοδίων στα σημεία όπου είχαν στηθεί μπλόκα, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οδηγών.

Νωρίτερα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε δήλωσή του ανέφερε ότι «έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των διεκδικήσεων, υπογραμμίζοντας ότι «τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία.

Κλειστή η υψηλή γέφυρα στη Χαλκίδα

Το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) οι αγρότες προχώρησαν σε ολιγόωρο κλείσιμο της Υψηλής Γέφυρας, ενώ η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί εκ νέου στις 20:00.

Λάρισα: Άνοιξαν τα διόδια στο Μακρυχώρι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Σε άνοιγμα των διοδίων προχώρησαν σήμερα οι αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, από το μπλόκο της Νίκαιας.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχωρίου, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00, ενώ ανακοίνωσαν ότι το άνοιγμα των διοδίων προγραμματίζεται να επαναληφθεί και αύριο Κυριακή.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, εντάσσεται στην προσπάθεια να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, η οποία αυξάνεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί υποχώρηση από τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως έχει ανακοινωθεί, το άνοιγμα των διοδίων προγραμματίζεται να επαναληφθεί και αύριο την Κυριακή.

Καρδίτσα: Άνοιξαν τα διόδια στους Σοφάδες

Και τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες άνοιξαν σήμερα οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, όπου πραγματοποιήθηκε ελεύθερη η διέλευση των οχημάτων. ωστόσο, όπως σημειώνουν το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μάλγαρα: Κλειστά και τα δύο ρεύματα

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης άνοιξαν λίγο μετά τις 12 τα διόδια Ωραιοκάστρου.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας: Δύο σκληρά μπλόκα

Στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία, κόβεται στα δύο η Δυτική Ελλάδα, με αμετακίνητα μπλόκα σε Ιονία Οδό και Ολυμπία.

Το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι αποφασισμένοι και μετά από πολλές μέρες στο Αγγελόκαστρο πήγαν με τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και την παρακαμπτήριο αυτή οδό.

Όπως αναφέρουν θα συνεχίσουν και τις μέρες των γιορτών, έχοντας όμως ανοιχτά τα διόδια.

Ένα άλλο σκληρό μπλόκο, αυτό της Ολυμπίας Οδού, συνεχίζει να βρίσκεται εκεί και σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σήμερα θα προχωρήσουν σε μία κίνηση οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι υπέρ των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

