Ένας αλλοδαπός άνδρας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, ως μέλος εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες, ενώ αναζητούνται δύο ακόμη άγνωστοι συνεργοί του.

Γυναίκα στην Καβάλα δέχτηκε προ ημερών τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος, προσποιούμενος τον ιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο έχει τραυματισθεί, απαίτησε χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης, άγνωστη δράστιδα συνέδραμε τον υποτιθέμενο ιατρό, προσποιούμενη το εν λόγω συγγενικό πρόσωπο, προκειμένου να γίνουν πιο πειστικοί. Αφού κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη, ο συλληφθείς (που είχε «εισπράκτορα» και κινείτο με υπεραστικά λεωφορεία και δημόσιας χρήσης οχήματα) μετέβη σε προκαθορισμένο σημείο της πόλης, όπου παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 4.350 ευρώ, χρυσαφικά – κοσμήματα και μια χρυσή λίρα που είχε εναποθέσει η ηλικιωμένη.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έπειτα από σχετική καταγγελία, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και συνέλαβαν τον αλλοδαπό δράστη.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών, εξιχνιάσθηκαν ακόμη έξι περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, που πραγματοποιήθηκαν από 22 Νοεμβρίου 2024 έως 27 Ιανουαρίου 2025 στα Χανιά, την Καλαμάτα, τα Τρίκαλα και τις Σέρρες, όπου με την ίδια μεθοδολογία, οι παραπάνω δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένους σε έξι περιπτώσεις, αποσπώντας χρηματικά ποσά ύψους άνω των 46.000 ευρώ, 17 λίρες και κοσμήματα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των άλλων δύο άγνωστων συνεργών και η τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

