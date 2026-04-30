Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει εργοδότες και ασφαλισμένους ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (νέο ΟΠΣ), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: «Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ)».
Χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας:
Από τις 4 Μαΐου 2026 έως και τις 10 Μαΐου 2026.
Κατά το ανωτέρω διάστημα, η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για το κοινό.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστούν η ομαλή και ασφαλής μετάπτωση των δεδομένων στο νέο σύστημα, η ακεραιότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η διοίκηση του φορέα ζητά την κατανόηση των χρηστών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση, η οποία αποσκοπεί στη συνολική βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.