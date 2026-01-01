Μάχη για την ζωή του δίνει ένας 16χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό σε χωριό του Δήμου Ζηρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος βρισκόταν στην αυλή κατοικίας και κυνηγούσε πουλιά.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες το όπλο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ο ανήλικος γλίστρησε και έπεσε και κατά την πτώση υπήρξε η εκπυρσοκρότηση.

Άμεσα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου διασωληνώθηκε και αναμένεται να διακομισθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πιθανότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας του ανηλίκου, καθώς το όπλο φέρεται να του ανήκει. Ωστόσο, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.