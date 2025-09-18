Λογαριασμός
Τροχαίο με έναν νεκρό και δύο τραυματίες στην εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών

Τροχαίο σημειώθηκε στο 220ο χλμ της εθνικής Λαμίας-Αθηνών, όταν Ι.Χ. συγκρούστηκε με νταλίκα και εξετράπη. Νεκρός ο οδηγός, τραυματίστηκαν δύο γυναίκες

Συντρίμμια τροχαίου ατυχήματος

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν λίγο στην εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών, στο 220ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, κοντά στη γέφυρα του Μαρτίνου. 

Αυτοκίνητο Ι.Χ., που κινούνταν με κατεύθυνση από Λαμία προς Αθήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με προπορευόμενη νταλίκα και μετά την σύγκρουση εξετράπη της πορείας του. 

Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον οδηγό του Ι.Χ., που ανασύρθηκε νεκρός από άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής που έσπευσαν άμεσα στο σημείο. 

Στο ίδιο όχημα επέβαιναν και δύο γυναίκες, που τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά στο ρεύμα προς την Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

