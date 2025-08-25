Η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων και ένα από τα φαγητά που έχουν ταυτιστεί διεθνώς με τη χώρα μας, κινδυνεύει να γίνει είδος πολυτελείας.

Οι εποχές που το σουβλάκι κόστιζε - τουλάχιστον στην Κρήτη - 2,50 ευρώ ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, καθώς χρόνο με το χρόνο οι τιμές παίρνουν την ανιούσα.

Η έρευνα του Creta24 σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, δείχνει πως η τιμή για το αγαπημένο πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ!

Σε άλλες περιπτώσεις η τιμή διαμορφώνεται στα 6 ευρώ ή λίγο παραπάνω, ενώ κάποια καταστήματα, προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές λίγο πιο κάτω από τα 6 ευρώ:

Αν προτιμήσετε όμως να φάτε μπιφτέκι τυλιχτό σε πίτα, μπορεί να χρειαστεί να δώσετε και πάνω από 7 ευρώ:

