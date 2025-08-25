Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει διάφορες πολιτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων στην ΕΕ, εκατομμύρια θέσεις εργασίας παραμένουν κενές.

Η Eurostat εκτιμά ότι περίπου 13,1 εκατομμύρια άτομα ήταν άνεργα στην ΕΕ τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας στη Γερμανία και μισό εκατομμύριο στη Γαλλία.

Πού είναι λοιπόν τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη; Πόσες κενές θέσεις εργασίας υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες; Και ποιες χώρες έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από εργαζομένους;

Το Euronews Business εξετάζει λεπτομερώς τα ποσοστά και τον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Τι είναι μια κενή θέση εργασίας

Μια κενή θέση εργασίας είναι μια αμειβόμενη θέση που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα, είναι κενή ή πρόκειται να αδειάσει. Σύμφωνα με την Eurostat, αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης αναζητά ενεργά έναν κατάλληλο υποψήφιο εκτός της επιχείρησης. Ο εργοδότης μπορεί να σχεδιάζει να καλύψει τη θέση αμέσως ή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού κενών θέσεων εργασίας (JVR), λαμβάνονται υπόψη τόσο ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας όσο και ο αριθμός των κατειλημμένων θέσεων, προκειμένου να αποτυπωθεί η συνολική ζήτηση και οι κενές θέσεις. Βασικά, μετρά το ποσοστό των συνολικών θέσεων που είναι κενές.

Για παράδειγμα, ένα ποσοστό 3% σημαίνει ότι, αν υπάρχουν συνολικά 100 θέσεις εργασίας, 97 είναι κατειλημμένες και 3 είναι κενές.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 2,1% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ είναι κενές. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και το 2,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Το JVR κυμαίνεται από 0,6% στη Ρουμανία έως 4,2% στις Κάτω Χώρες. Αυτή η μεγάλη διαφορά αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Το JVR είναι επίσης 3% ή υψηλότερο στο Βέλγιο (4,1%), την Αυστρία και τη Νορβηγία (και οι δύο 3,4%) και τη Μάλτα (3%). Αυτό δείχνει ότι η Βορειοδυτική Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση για εργαζομένους. Η Ανατολική και η Νότια Ευρώπη παρουσιάζουν ασθενέστερη ζήτηση.

Για ορισμένες χώρες, τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, οπότε για τη σύγκριση χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς την κατάταξη.

Ποσοστό κενών θέσεων εργασίας πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στη Γερμανία και τη Γαλλία

Μετά τη Ρουμανία, τα χαμηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας καταγράφονται στην Ισπανία και την Πολωνία (0,8%), τη Βουλγαρία (0,9%) και την Τουρκία και τη Σλοβακία (1,1%).

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (2,1%) στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Ανέρχεται σε 2,5% τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία. Στην Ιταλία, το ποσοστό είναι 1,7%.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας είναι 52.070 και το ποσοστό στο 2,2%.

Μεταξύ 30 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων, του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), η Γερμανία έχει τον υψηλότερο αριθμό κενών θέσεων εργασίας με 1,05 εκατομμύρια.

Ταυτόχρονα, η Γερμανία είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός μετανάστευσης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Eurostat, η Γερμανία είχε τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό μεταναστών το 2023. Υποδέχτηκε 324.000 από χώρες της ΕΕ, 905.000 από χώρες εκτός ΕΕ και 42.000 από άγνωστη προέλευση, συνολικά 1.271.000.

Η Ισπανία, ωστόσο, παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Κατατάσσεται 8η στις κενές θέσεις εργασίας με 145.000, αλλά ακολουθεί στενά τη Γερμανία στη συνολική μετανάστευση με 1,25 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει ότι κάθε χώρα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το μέγεθος της οικονομίας της και τις τάσεις ανάπτυξης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο (εκτίμηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας) κατατάσσεται δεύτερο με 781.000, ακολουθούμενο από τη Γαλλία με 504.000. Η Ολλανδία κατατάσσεται τέταρτη με 400.000 κενές θέσεις εργασίας.

Η Τουρκία έχει 206.000 κενές θέσεις εργασίας. Επίσης, κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό νέων που δεν απασχολούνται, δεν σπουδάζουν και δεν παρακολουθούν σεμινάρια κατάρτισης το 2024.

Άλλες χώρες με πάνω από 100.000 κενές θέσεις εργασίας είναι το Βέλγιο (170.000), η Αυστρία (148.000), η Ισπανία (145.000), η Σουηδία (113.000), η Νορβηγία (107.000) και η Πολωνία (101.000).

Η Ισλανδία (5.000) έχει τον χαμηλότερο αριθμό κενών θέσεων εργασίας, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (7.000), τη Μάλτα (8.000) και τη Βόρεια Μακεδονία (10.000).

Έλλειψη δεξιοτήτων

Σύμφωνα με έρευνες, η έλλειψη δεξιοτήτων αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τους εργοδότες σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, μια έρευνα του 2023 από την ManpowerGroup διαπίστωσε ότι το 75% των εργοδοτών σε 21 ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούσαν να βρουν εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Αυτό αποτελεί αύξηση από το 42% το 2018, δηλαδή αύξηση 33 ποσοστιαίων μονάδων. Σε αυτή την έρευνα, η Γερμανία και η Ελλάδα κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό με 82%.

Ομοίως, στα τέλη του 2023, μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου διαπίστωσε ότι το 54% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της ΕΕ κατέταξαν την έλλειψη δεξιοτήτων μεταξύ των τριών σημαντικότερων προβλημάτων τους.

Πηγή: skai.gr

