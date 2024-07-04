Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

SOS εξέπεμψε ιστιοφόρο ανοιχτά της Σκοπέλου - Πλέει ακυβέρνητο - Δείτε φωτογραφίες

Στην περιοχή βρέθηκε σε μικρή απόσταση το Superstar της Seajets που έσπευσε να συνδράμει

Ιστιοπλοϊκό

Σήμα κινδύνου SOS εξέπεμψε στις 12.30 περίπου ανοιχτά του Βαθιά Σκοπέλου, Ιστιοπλοϊκό τουριστικό σκάφος. 

Στην περιοχή βρέθηκε σε μικρή απόσταση το Superstar της Seajets που, ενώ είχε φτάσει ανοιχτά στο λιμάνι της Σκοπέλου, έσπευσε να συνδράμει.

Αυτή την ώρα στην περιοχή έχει φτάσει σκάφος του Λιμενικού Σώματος και παραπλέοντα. Το ιστιοπλοϊκό σκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες του Skiathoslife.gr παρουσίασε πρόβλημα στο πηδάλιο και έμεινε ακυβέρνητο.

Το Superstar συνεχίζει το δρομολόγιο του. 

Ιστιοπλοϊκό

Ιστιοπλοϊκό

Πηγή: skiathoslife.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιμενικό σώμα Σκόπελος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark