Σήμα κινδύνου SOS εξέπεμψε στις 12.30 περίπου ανοιχτά του Βαθιά Σκοπέλου, Ιστιοπλοϊκό τουριστικό σκάφος.

Στην περιοχή βρέθηκε σε μικρή απόσταση το Superstar της Seajets που, ενώ είχε φτάσει ανοιχτά στο λιμάνι της Σκοπέλου, έσπευσε να συνδράμει.

Αυτή την ώρα στην περιοχή έχει φτάσει σκάφος του Λιμενικού Σώματος και παραπλέοντα. Το ιστιοπλοϊκό σκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες του Skiathoslife.gr παρουσίασε πρόβλημα στο πηδάλιο και έμεινε ακυβέρνητο.

Το Superstar συνεχίζει το δρομολόγιο του.

