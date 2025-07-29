Λογαριασμός
Επεισοδιακή καταδίωξη στα Άνω Λιόσια, με οδηγό ένα 8χρονο παιδί

Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε σε γκαραζόπορτα - Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι στο τιμόνι βρισκόταν ένα αγόρι 8 ετών

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στα Άνω Λιόσια, όταν η αστυνομία διαπίστωσε ότι ένα 8χρονο παιδί ήταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου που καταδίωκε.

Στις 19.10, η αστυνομία εντόπισε  ένα ύποπτο όχημα που κινούταν χωρίς πινακίδες, στη συμβολή των οδών Φυλής και Ελευθερίας και του έκανε σήμα να σταματήσει.

Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι που το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε γκαραζόπορτα στην οδό  Γεμιστού και Σχολαρίου και ακινητοποιήθηκε.

Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι στο τιμόνι βρισκόταν ένα αγόρι 8 ετών, το οποίο, ευτυχώς, δεν είχε τραυματιστεί από την πρόσκρουση.

Η μητέρα του παιδιού αρχικά συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανήλικου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, με προφορική εντολή.

