Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.600 παραβάσεις την τέταρτη εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Συνεχίστηκαν για τέταρτη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, κατά την τέταρτη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (21-27/7/2025) πραγματοποιήθηκαν 23.979 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.181 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 118 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής) καθώς και 441 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.966 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 116 διανομείς), 412 επιβάτες δίκυκλων, 170 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 45 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-817- στην Αττική,

-370- στο Νότιο Αιγαίο,

-234- στα Ιόνια Νησιά,

-171- στην Κρήτη,

-159- στη Θεσσαλονίκη,

-141- στη Θεσσαλία,

-141- στη Στερεά Ελλάδα,

-139- στη Δυτική Ελλάδα,

-111- στην Πελοπόννησο,

-105- στην Ήπειρο,

-89- στο Βόρειο Αιγαίο

-72- στην Κεντρική Μακεδονία και

-57- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

-16- στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

-350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

