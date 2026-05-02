Καλά στην υγεία του το 19 μηνών βρέφος από τη Σκόπελο

Καλά στην υγεία του είναι το βρέφος 19 μηνών από τη Σκόπελο, που είχε διακομιστεί επειγόντως στο Νοσοκομείο Βόλου ανήμερα της Πρωτομαγιάς, μετά από υποψία επαφής με ποντικοφάρμακο.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου, Ανδρέα Μαζαράκη, με τον οποίο επικοινώνησε η ΕΡΤ, το παιδί δεν παρουσίασε συμπτώματα δηλητηρίασης και η κατάστασή του παραμένει καλή.

Όπως διευκρινίστηκε, το βρέφος δεν νοσηλεύεται, αλλά παρακολουθείται προληπτικά, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κέντρου Δηλητηριάσεων. Οι γονείς του το μεταφέρουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο νοσοκομείο για αιμοληψία και στη συνέχεια αποχωρούν.

Συγκεκριμένα, κάθε 12 ώρες πραγματοποιείται έλεγχος αίματος, ώστε να διαπιστώνεται αν η πήξη βρίσκεται εντός φυσιολογικών ορίων. Η παρακολούθηση κρίθηκε αναγκαία λόγω της πιθανής επαφής με ποντικοφάρμακο που περιέχει αντιπηκτική ουσία τύπου κουμαρινικών παραγώγων, τα οποία επηρεάζουν τον μηχανισμό πήξης του αίματος.

Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί για συνολικά δέκα ημέρες, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο καθυστερημένης επίδρασης.

