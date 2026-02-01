Σέρρες: Επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Λαϊλιά - Έμειναν στον δρόμο 15 άτομα με τα αυτοκίνητά τους

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών στον δρόμο Σερρών-Λαϊλιά, λόγω της έντονης χιονόπτωσης που πλήττει την περιοχή, με χιονιοστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΟΔΕ και της Αστυνομίας να συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση οχημάτων από το βουνό, ενώ το χιονοδρομικό κέντρο έκλεισε προληπτικά νωρίτερα για λόγους ασφαλείας.

Ειδικότερα, εκχιονιοστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τρία οχήματα, έξι άντρες, ένα όχημα της ΕΜΟΔΕ με 6 πυροσβέστες και επικεφαλής τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Σερρών, Πύραρχο Πρόδρομο Καλαϊτζίδη, αλλά και τρία οχήματα της Αστυνομίας, βρίσκονται στον δρόμο Σερρών - Λαϊλιά και βοηθούν οδηγούς αυτοκινήτων να κατεβάσουν τα οχήματα τους από το βουνό, όπου η έντονη χιονόπτωση συνεχίζεται και ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οδηγοί που δεν κατάφεραν να βάλουν αλυσίδες άφησαν τα οχήματα τους στην άκρη του δρόμου και, σε συνδυασμό με την μεγάλη κίνηση που υπάρχει στη διαδρομή από και προς το χιονοδρομικό κέντρο, δημιουργήθηκε το πρόβλημα.

Με ανακοίνωση του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.