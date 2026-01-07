Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι η κατηγορία που ανακοίνωσε ο εισαγγελέας στον 16χρονο που φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες, για ασήμαντη αφορμή.

Ο 16χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ο 17χρονος στις Σέρρες έφερε εκτεταμένα και πολλαπλά τραύματα σε ζωτικά όργανα, συγκεκριμένα στον πνεύμονα, την καρδιά, τον λαιμό και το κεφάλι, όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία από την ιατροδικαστική διερεύνηση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τα ευρήματα αυτά αποτυπώνουν μια εικόνα βαριάς και επαναλαμβανόμενης σωματικής βίας, η οποία δεν συμβαδίζει με τους ισχυρισμούς του 16χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών ότι το επεισόδιο περιορίστηκε σε ένα μόνο χτύπημα με τον αγκώνα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του θύματος. Την ίδια ώρα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο η σύνταξη του ιατροδικαστικού πορίσματος, το οποίο αναμένεται να αποσταλεί στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές Αρχές και να φωτίσει με ακρίβεια τα αίτια και τον μηχανισμό θανάτου του 17χρονου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα έως τώρα γνωστά δεδομένα, το περιστατικό σημειώθηκε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ, όπου ο 17χρονος βρισκόταν μαζί με φίλο του. Από το σημείο πέρασε ο 16χρονος, συνοδευόμενος από ακόμη έναν νεαρό, και ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία φέρεται να εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε χτύπημα στο κεφάλι του θύματος, με αποτέλεσμα οι δύο ανήλικοι να πιαστούν στα χέρια.

Μετά το επεισόδιο, ο 17χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Κατέβηκε στο υπόγειο της οικίας, προκειμένου να ξαπλώσει, όπου λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και την κοιλιακή χώρα, καθώς και για εκτεταμένες κακώσεις, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια και τραύματα στα χείλη. Ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

