Αρνητικά αντιδρούν οι αγρότες στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. «Πάμε Τέμπη και ζητάμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό» δηλώνουν οι παραγωγοί σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Πάνο Γαρουφαλιά. Ορισμένα μπλοκ ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και πανελλαδική διάσκεψη το σαββατοκύριακο. Προτείνουν επίσης κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών από την Πέμπτη.

Η κυβέρνηση νωρίτερα προχώρησε σε ανακοινώσεις εξειδικεύοντας το πακέτο μέτρων στήριξης για τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες σε Νίκαια, Λάρισα, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία δεν φέρεται να ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα.

Μεταξύ των βασικών ανακοινώσεων περιλαμβάνονται η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία μέσω ειδικής εφαρμογής, η πλήρης αποζημίωση ζημιών από τον ΕΛΓΑ, καθώς και η καθιέρωση εθνικού συστήματος ιχνηλάτησης στα ελληνικά προϊόντα μέσω barcode.

Τις παρεμβάσεις παρουσίασαν το μεσημέρι της Τετάρτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.



Ωστόσο, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών είναι εκτός δημοσιονομικού πλαισίου.

Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε στην ertnews ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια.

Ο Ρίζος Μαρούδας πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι οι αγρότες περίμεναν η κυβέρνηση να δώσει λύσεις ωστόσο αυτό δεν έγινε.

Αντίστοιχα, ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης αγρότης στη Βοιωτία, έκανε λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό της κυβέρνησης και των εντολέων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνοντας ότι κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε. Υποστήριξε ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, καθώς αντιλαμβάνεται πως οι συνέπειες από τη διάλυση του αγροτικού τομέα θα πλήξουν συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Παράλληλα, αμφισβητήθηκαν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για σύστημα ιχνηλασιμότητας μέσω barcode, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι αντίστοιχες εξαγγελίες επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια χωρίς να υλοποιούνται.

Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι ζητούν αφορολόγητο καύσιμο στην αντλία και όχι επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης, τονίζοντας πως η προτεινόμενη λύση δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος παραγωγής.

Σημειώνεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega το απόγευμα της Τετάρτης, αναφέρθηκε στα αγροτικά μπλόκα αλλά και στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τονίζοντας κατηγορηματικά πως: «Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες».

