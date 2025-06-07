Συνεδρίασε σήμερα διαδικτυακά η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ προκειμένου να εξετάσει θέματα που αφορούν στη σεισμική δραστηριότητα του Αγίου Όρους, με αφορμή τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε σήμερα μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής, η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στο 'Αγιο Όρος, περιορίζεται έως σήμερα στον ίδιο σεισμογόνο χώρο της σεισμικής ακολουθίας που έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο Ιούνιο, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία ενεργοποίησης παρακείμενων ρηξιγενών ζωνών. Παράλληλα σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή συστήνει οι μοναχοί και οι επισκέπτες να αποφεύγουν την είσοδο και την παραμονή τους σε κτίσματα που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η ανακοίνωση, μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής και την παρουσίαση και εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώνονται ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στο 'Αγιο Όρος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έως τώρα δεδομένα, περιορίζεται έως σήμερα στον ίδιο σεισμογόνο χώρο της σεισμικής ακολουθίας που έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο Ιούνιο, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία ενεργοποίησης παρακείμενων ρηξιγενών ζωνών. Το πλήθος των σεισμών με μέγεθος μεγαλύτερο του 4 από την έναρξη της δραστηριότητας ανέρχεται σε 8, το δε μέγιστο μέγεθος είναι 5.3 (σημερινός σεισμός).

2. Η Επιτροπή συστήνει οι μοναχοί και οι επισκέπτες να αποφεύγουν την είσοδο και την παραμονή τους σε κτίσματα που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες. Επίσης προτείνεται να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις.

3. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Σε ότι αφορά την ενημέρωση σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, οδηγίες μπορούν να αναζητηθούν στους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (www.oasp.gr) και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Σημειώνεται ότι η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ, Θεόδωρου Βάγια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.