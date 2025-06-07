Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:46 στην περιοχή του Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά τω Καρυών, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 12,5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στις γύρω περιοχές.

Επτά λεπτά μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε μετασεισμός 3,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο ελαφρώς μετατοπισμένο στα 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών.

Ζημιές στη Μονή Σίμωνος Πέτρας

Σοβαρές ζημιές υπέστη η Μονή Σίμωνος Πέτρας από τον ισχυρό σεισμό των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε το Άγιο Όρος.

“Κουνηθήκαμε πολύ! Στο μοναστήρι από τον σεισμό έπεσε η καμινάδα, έπεσε ο πολυέλαιος στην Τράπεζα, έχουν πέσει σοβάδες, έχει αρκετές ζημιές”, είπε στο thestival.gr μοναχός της Σίμωνος Πέτρας.

Άλλος μοναχός που διαμένει στην ίδια Μονή, μιλώντας και αυτός στο thestival.gr ανέφερε πως: «Ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός που έχουμε νιώσει. Σεισμοί γίνονται συνέχεια εδώ και έναν χρόνο αλλά αυτός ήταν ο πιο ανησυχητικός και κάνει συνέχεια μετασεισμούς. Δεν σταματάει και είμαστε όλοι σε επιφυλακή».

Ζημιές, επίσης, αναφέρθηκαν και στις Μονές Δοχειαρίου και Ξενοφώντοςμ χωρίς ωστόσο να πρόκεται για κάτι ανησυχητικό.

Παπαζάχος: Μόνιμη δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες στην περιοχή

Την εκτίμηση ότι τις επόμενες ώρες και ημέρες θα συνεχιστεί η μετασεισμική ακολουθία στο Άγιο Όρος έκανε ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος, τονίζοντας ότι το ρήγμα δεν είναι μεγάλο αλλά είναι ενοχλητική πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα.

“Είναι στο σημείο στην περιοχή των Ιερών Μονών Ξενοφώντος και Δοχειαρίου που εδώ και πολλούς μήνες έχουμε μία μόνιμη σεισμική δραστηριότητα, η οποία έχει επιμείνει εδώ και αρκετούς μήνες στην περιοχή και που σήμερα έδωσε 5,3 ρίχτερ. Ήδη έχουν γίνει αρκετοί μετασεισμοί σε μια ακολουθία και έχει ενοχλήσει πολύ τις μονές. Ευτυχώς μέχρι στιγμής πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Έχουν γίνει αρκετά σημαντικές κινήσεις για την ενίσχυση των κτιρίων και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι παρόλο που το ρήγμα δεν είναι πολύ μεγάλο, αυτό επιμένει πολύ εδώ και μήνες και έχει μόνιμη σεισμική δραστηριότητα και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να γίνει και άλλος υψηλότερος σεισμός και αυτό είναι το περισσότερο ενοχλητικό ότι δεν έχει κλείσει αυτή η δραστηριότητα. Ήδη γίνονται μετασεισμοί των 4,0 ρίχτερ, 3,5 ρίχτερ και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες και μέρες”, είπε ο κ. Παπαζάχος.

