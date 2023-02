Σεισμός στην Τουρκία: «Είμαι εδώ για σένα» - Η εικόνα που «ραγίζει» καρδιές και έγινε viral

Ποιος δημιούργησε την εικόνα ως φόρο τιμής στη συνδρομή της ΕΜΑΚ στις επιχειρήσεις διάσωσης

Μια επεξεργασμένη ψηφιακή φωτογραφία που «ανέβηκε» σήμερα στο διαδίκτυο, αποτυπώνει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο, τον πόνο, την απώλεια και την τραγωδία, που προκάλεσε ο φονικός σεισμός στην Τουρκία.

Η εικόνα με τον διασώστη της ΕΜΑΚ να αγκαλιάζει ένα παιδάκι που έχει διασώσει μετά του φονικούς σεισμούς, έχει γίνει viral στην Ελλάδα και στην Τουρκία.

Ο υποστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος Παναγιώτης Κοτρίδης, τέως Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Αιγαίου, επεξεργάστηκε ψηφιακά τη φωτογραφία στέλνοντας το δικό του μήνυμα υποστήριξης και συμπαράστασης στους συναδέλφους του που δίνουν πραγματική μάχη στις επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγείσες από σεισμούς περιοχές της Τουρκίας

Ο ίδιος γράφει σχετικά στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Facebook:

Για να τιμήσω τους συναδέλφους που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για την διάσωση των πληγέντων από τους σεισμούς της Τουρκίας, έφτιαξα αυτή τη φωτογραφία.

“ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ”

“I AM HERE FOR YOU”

” SENİN İÇİN BURADAYIM”

Πηγή: skai.gr

