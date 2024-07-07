Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική και σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Στις 34 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς:

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Κικίλιας: Θα είναι η δυσκολότερη αντιπυρική περίοδος των τελευταίων είκοσι χρόνων

Για το νέο δόγμα που εφαρμόζει φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, την καθοριστική σημασία των καθαρισμών οικοπέδων και περιαστικών-περιδασικών περιοχών, καθώς και για την αξιοποίηση των drones στον πολύ γρήγορο εντοπισμό πυρκαγιάς μίλησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε προχθές στον ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 και στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.

«Το λέω για μία ακόμη φορά, θα είναι η δυσκολότερη αντιπυρική περίοδος των τελευταίων είκοσι χρόνων. Παρόλα αυτά, ξέρετε, έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά καθ΄ όλη τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, πρώτον σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη. Οι 560.000 καθαρισμένα οικόπεδα που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα είναι μια τεράστια παρακαταθήκη σε σχέση με πέρσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν τρέχει η πυρκαγιά στα καθαρισμένα οικόπεδα, δεν καταστρέφονται οι περιουσίες των ανθρώπων και δεν καίγονται τα σπίτια στον καθαρισμένο περιβάλλοντα χώρο. Όπου έχει όμως δύο μέτρα χόρτα, αυτό είναι “πυριτιδαποθήκη”» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το νέο δόγμα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που έχει ως βασικούς άξονες την κινητοποίηση εναέριων και ενισχυμένων επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων από την πρώτη στιγμή έναρξης της πυρκαγιάς, αλλά και τη συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο πεδίο ο Υπουργός τόνισε: «Πλέον στις δασικές πυρκαγιές σηκώνονται τα εναέρια με το που βλέπουν τα drones καπνό. Δεν περιμένουμε να φτάσει ένα πυροσβεστικό ή ένας εθελοντής ή ένας πυροσβέστης και να την επιβεβαιώσουμε. Σηκώνονται με εντολή του κυρίου Αρχηγού από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αν και εφόσον είναι false alarm ή οι επίγειες δυνάμεις προλάβουν να “μαζέψουν” την πυρκαγιά στο 20λεπτο που χρειάζεται ένα εναέριο να σηκωθεί, ακυρώνουμε την απογείωση. Αν έχει ήδη απογειωθεί κάνει μια διαβροχή και μια περιπολία.

Υποχρεωτικά στο πεδίο είναι οι δασάρχες μαζί με τους πυροσβέστες, εκεί είναι και οι εθελοντές, εκεί και η αστυνομία για τις εκκενώσεις, εκεί και οι Ένοπλες δυνάμεις αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Παλεύουμε και προσπαθούμε όλοι μαζί, και λάθη φυσικά θα γίνουν. Και είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να τα προλάβουμε όλα, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση με τόσες πολλές ενάρξεις» δήλωσε ο κ. Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι τον Ιούνιο του 2023, είχαμε 533 ενάρξεις πυρκαγιών, ενώ το φετινό Ιούνιο 1.281.

Σχετικά με την αξιοποίηση drones επισήμανε ότι έχουν καθοριστικό ρόλο στον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών με αποτέλεσμα την πολύ γρήγορη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και τη μεγάλη αύξηση των πιθανοτήτων αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς σε αρχικό στάδιο. «Έχουμε 25 drones με 25 κέντρα επιχειρήσεων που πετάνε πάνω από τον Υμηττό, την Πάρνηθα και την Πεντέλη, τα Βίλια και όπου χρειάζεται 24 ώρες το 24ωρο, βλέπουν με υπέρυθρες και τη νύχτα, έχουν θερμικές κάμερες, υπολογίζουν τις συντεταγμένες και μας δίνουν νωρίς ένα περιστατικό που σε άλλες εποχές δυστυχώς θα το έβλεπε αργότερα, ένας πυροφύλακας, ένας πολίτης, ένας στρατιώτης. Είναι μεγάλο αβαντάζ. Επεκτείνεται αυτό και εκτός Αττικής, ήδη έχει μπει drone στην Κάρυστο στη νότια Εύβοια που πάντα έχουμε πυρκαγιές» είπε ο κ. Κικίλιας.

Τέλος, για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών και για τις σκληρές μάχες που δίνουν με τις φλόγες ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σας δηλώνω εκ μέρους των Ελλήνων πυροσβεστών ότι δίνουν και την ψυχή τους και την καρδιά τους καθημερινά και χαίρομαι ειλικρινά για αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν και η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει τη φετινή προσπάθεια».

Πηγή: skai.gr

