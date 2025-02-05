Λογαριασμός
Ομάδα του Ρουβίκωνα εισέβαλε σε εκδήλωση στη Βουλή

Παρενέβη η φρουρά και τους έβγαλε έξω χωρίς να κάνει συλλήψεις - Μπήκαν σε αίθουσα που ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση και άνοιξαν μαύρο πανό με τη λέξη «Συγκάλυψη»

Διαμαρτυρία στη Βουλή

Ομάδα του Ρουβίκωνα εισέβαλε στη Βουλή, το απόγευμα της Τετάρτης. 

Λίγο μετά τις 19:30, μέλη της ομάδας του Ρουβίκωνα μπήκαν στη Βουλή (είχε ελεύθερη είσοδο), έφτασαν στην αίθουσα της Γερουσίας- όπου ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση για τη Ρόζα Ιμβριώτη- και άνοιξαν μαύρο πανό με τη λέξη «Συγκάλυψη».

Στο σημείο παρενέβη η φρουρά και τους έβγαλε έξω χωρίς να κάνει συλλήψεις.

TAGS: Βουλή Τέμπη διαμαρτυρία
