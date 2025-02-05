Ομάδα του Ρουβίκωνα εισέβαλε σε εκδήλωση στη Βουλή

Ομάδα του Ρουβίκωνα εισέβαλε στη Βουλή, το απόγευμα της Τετάρτης.

Λίγο μετά τις 19:30, μέλη της ομάδας του Ρουβίκωνα μπήκαν στη Βουλή (είχε ελεύθερη είσοδο), έφτασαν στην αίθουσα της Γερουσίας- όπου ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση για τη Ρόζα Ιμβριώτη- και άνοιξαν μαύρο πανό με τη λέξη «Συγκάλυψη».

Στο σημείο παρενέβη η φρουρά και τους έβγαλε έξω χωρίς να κάνει συλλήψεις.

Πηγή: skai.gr

