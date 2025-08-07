Πού εντοπίστηκαν ζημιές σε καλλιέργειες από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, την ένταση της κλιματικής αστάθειας που πλήττει τη χώρα μας. Ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονοι άνεμοι και χαλαζόπτωση προκάλεσαν σοβαρές αναταραχές, αφήνοντας το αποτύπωμά τους κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Παρά τις τοπικές καταστροφές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επικεφαλής των υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία - Πέλλα και Κοζάνη, οι συνολικές ζημιές στον πρωτογενή τομέα παραμένουν περιορισμένες. Όπως τονίζουν ωστόσο, για κάθε παραγωγό, ακόμα και η μικρότερη απώλεια είναι σημαντική.

Σε Πιερία και Χαλκιδική, το χαλάζι άφησε πίσω του πληγές κυρίως σε καλλιέργειες ακτινιδίων, βαμβακιού, ελιών και κηπευτικών. Η Ευαγγελία Λαχουρά, προϊσταμένη του ΕΛΓΑ Κοζάνης, επισημαίνει πως τα χωριά Αιγίνιο και Καταχάς στην Πιερία επλήγησαν έντονα, ενώ στη Χαλκιδική, οι περιοχές Νέα Ποτίδαια, Νέα Φώκαια και Άγιος Μάμας μέτρησαν σημαντικές ζημιές στις επιτραπέζιες ελιές.

Η κάλυψη του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ στη Θεσσαλονίκη εκτείνεται στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.

Δυτική Μακεδονία: Δοκιμασία στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής

Στη Δυτική Μακεδονία, οι ζημιές χαρακτηρίζονται μεν ευρύτερες, ωστόσο θεωρούνται διαχειρίσιμες, όπως τονίζει ο Γιώργος Βρόντζος, προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Κοζάνης – ο οποίος καλύπτει επίσης τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας. Στο Αντίγονο Αμυνταίου (5.000 στρέμματα καλλίεργειας), το χαλάζι, που είχε μέγεθος φουντουκιού, έπληξε σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο καλλιέργειες κηπευτικών, ηλίανθων, πεπονιών, καρπουζιών και ροδάκινων.

Όπως αναφέρουν οι αγρότες, τεράστιες ποσότητες νερού σε συνδυασμό με το χαλάζι και τους ισχυρούς ανέμους επιδείνωσαν την κατάσταση, οδηγώντας σε σοβαρές απώλειες, ιδιαίτερα στα χωριά Κεφαλάρι και Τοιχίο. Ο κ. Βρόντζος υπογραμμίζει ότι «είναι ακόμα νωρίς να γίνουν συγκεκριμένοι ποσοτικοί υπολογισμοί» για το εύρος της ζημιάς.

Επιπλέον, στην περιοχή της Καστοριάς, κυρίως οι μηλοκαλλιέργειες έχουν πληγεί, γεγονός που προβληματίζει τους παραγωγούς, ιδίως ενόψει της συγκομιδής των πρώιμων μήλων τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίοι ζητούν την άμεση παρέμβαση του ΕΛΓΑ.

Πέλλα και Ημαθία: Ελεγχόμενη η κατάσταση

Αντίθετη εικόνα εμφανίζουν οι περιοχές της Πέλλας και της Ημαθίας. Όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μαρία Παππά, προϊσταμένη του ΕΛΓΑ Βέροιας, «μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία ζημιά στις περιοχές ευθύνης μας», προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές που να αφορούν ζημιές καλυπτόμενες από τον οργανισμό λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας.

Οι διαδικασίες αποτίμησης έχουν ήδη ξεκινήσει, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δηλώσεις ζημιών για τις επόμενες 15 ημέρες και σύντομα θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες εκτιμήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι εκτιμήσεις διενεργούνται ταυτόχρονα με τις επισημάνσεις στα αγροτεμάχια, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

