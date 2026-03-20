Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή της Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών.

Η δόνηση είχε μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα νότια-νιοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Πρόκειται για έναν ακόμα σεισμό που «ταρακουνά» την περιοχή της Ηπείρου, καθώς την Τρίτη, σεισμός 4,1 Ρίχτερ έπληξε την Αγία Κυριακή Ιωαννίνων.

Πηγή: skai.gr

