Υψηλός παραμένει ο αριθμός περιστατικών πειρατείας σε εμπορικά πλοία, παρά τη μικρή μείωση που παρουσίασαν οι επιθέσεις το 2024, ενώ την ίδια ώρα η ζήτηση για ένοπλους φρουρούς παραμένει αυξημένη, καθώς αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια του πληρώματος, του πλοίου και του φορτίου.

Από το σύνολο των περιστατικών πειρατείας το 2024, 16 από αυτά καταγράφηκαν σε πλοία ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο (IMB) ένα εξειδικευμένο τμήμα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση του θαλάσσιου εγκλήματος, ιδίως της πειρατείας, της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων στην παγκόσμια ναυτιλία και το εμπόριο, ο κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος παραμένει υψηλός - ιδίως σε περιοχές με έντονα προβλήματα, όπως ο Πορθμός της Σιγκαπούρης.

Τι αναφέρει η έκθεση

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Διεθνούς Κέντρου Αναφοράς της Πειρατείας (IMB Piracy Reporting Centre), το 2024 καταγράφησαν 116 περιστατικά κατά πλοίων διεθνώς, σε σύγκριση με 120 το 2023 και 115 το 2022. Απo αυτά 16 καταγράφηκαν σε πλοία ελληνικών συμφερόντων.

Από αυτά σε 94 πλοία επιβιβάστηκαν ένοπλοι πειρατές, σε 13 σημειώθηκε απόπειρα, έξι υπέστησαν πειρατεία και τρία δέχθηκαν πυρά.

Από τα 126 άτομα που κρατήθηκαν σε ομηρεία το 2024 σε σύγκριση με 73 το 2023 , 12 άτομα απ' αυτά απήχθησαν σε σύγκριση με 14 το 2023.

Επιπλέον 12 άτομα από πληρώματα απειλήθηκαν και ένα τραυματίστηκε το 2024.

Η αναφερόμενη χρήση όπλων από πειρατές συνεχίζει επίσης να αυξάνεται. Το 2024, αναφέρθηκαν 26 ένοπλα περιστατικά σε σύγκριση με 15 το 2023. Μαχαίρια αναφέρθηκαν σε 39 περιστατικά το 2024, σε σύγκριση με 42 περιστατικά το 2023.

Που υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος πειρατίας

Συγκεκριμένα στο σύνολο των 116 περιστατικών που σημειώθηκαν το 2024, 72 από αυτά εκδηλώθηκαν στην ανατολική και νότια Ασία,18 στον κόλπο της Γουινέας, 16 στην ινδική υποήπειρο, που περιλαμβάνει την Ινδία, το Μπαγκλαντές, τη Σρι Λάνκα, το Πακιστάν και τις Μαλδίβες, 8 στη Σομαλία και δύο στην νότια Αμερική

Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο από πειρατικές ενέργειες και ένοπλες ληστείες κατά πλοίων είναι τα Στενά της Μάλακας και η περιοχή της Σιγκαπούρης,ο Ινδικός Ωκεανός, η Δυτική Αφρική,η Αραβική Θάλασσα,η Θάλασσα της Νότιας Κίνας και η Νότια Αμερική.

Aύξηση των περιστατικών στα στενά της Σιγκαπούρης

Το Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών ReCAAP (ReCAAP ISC) με έδρα τη Σιγκαπούρη, που χρησιμεύει ως κόμβος για την αναφορά περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας αναφέρει ότι ο αριθμός των περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας στα στενά της Σιγκαπούρης έχει αυξηθεί.

Συνολικά 107 περιστατικά κατά πλοίων σημειώθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2024, 6% υψηλότερα από τα 101 που αναφέρθηκαν το 2023.

Από αυτά δύο ήταν περιστατικά πειρατείας που συνέβησαν στην ανοικτή θάλασσα, ενώ 105 ένοπλες ληστείες κατά πλοίων (σε εσωτερικά ύδατα, χωρικά ύδατα και αρχιπελαγικά ύδατα υπό παράκτια δικαιοδοσίας των παράκτιων κρατών).

Το ασιατικό παρατηρητήριο ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός των θαλάσσιων ληστειών έχει αυξηθεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Συνολικά 11 θαλάσσιες ληστείες καταγράφηκαν επί πλοίων ενώ βρίσκονταν εν πλω στην ανατολική λωρίδα του στενού της Σιγκαπούρης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου, δήλωσε το Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών

Ο ΙΜΟ δεν παίρνει θέση σχετικά με τη μεταφορά όπλων επί των πλοίων. Είναι ευθύνη των επιμέρους κρατών σημαίας και των παράκτιων κρατών να καθορίσουν εάν η χρήση ένοπλου προσωπικού ασφαλείας με ιδιωτική σύμβαση (PCASP) είναι κατάλληλη, νόμιμη και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Ο Οργανισμός έχει εκδώσει οδηγίες προς τα κράτη σημαίας, τα κράτη λιμένα και τα παράκτια κράτη, καθώς και προς τους πλοιοκτήτες, τους διαχειριστές πλοίων και τους πλοιάρχους σχετικά με τη χρήση PCASP επί των πλοίων στην περιοχή υψηλού κινδύνου του Δυτικού Ινδικού Ωκεανού και του Κόλπου του 'Αντεν, καθώς και οδηγίες για τις ιδιωτικές εταιρείες ναυτικής ασφάλειας.

