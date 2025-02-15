Μητροπολίτης Ικονίου: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τη σύγχυση που προκλήθηκε

«Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά, ότι οι δηλώσεις που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και αποδίδονται σε μένα, δεν αντιπροσωπεύουν τις προσωπικές μου απόψεις και για τον λόγο αυτό ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τη σύγχυση που προκλήθηκε», ανέφερε ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Υπενθυμίζεται ότι την έντονη αντίδραση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προκάλεσε η ανάρτηση του Μητροπολίτη Ικονίου Θεοληπτου, κατά της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού, μητέρας θύματος του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Αναλυτικά η δήλωση του Μητροπολίτη Ικονίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά, ότι οι δηλώσεις που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και αποδίδονται σε μένα, δεν αντιπροσωπεύουν τις προσωπικές μου απόψεις και για τον λόγο αυτό ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τη σύγχυση που προκλήθηκε.

Ως Ιεράρχης της Ορθόδοξου Εκκλησίας, από την πρώτη στιγμή αυτού του θλιβερού περιστατικού, που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα και εμέ προσωπικώς, προσεύχομαι καθημερινώς για τις ψυχές αυτών των παιδιών και συμπάσχω με τις οικογένειες τόσο των εκλιπόντων, όσο και των επιζησάντων αυτής της φρικτής τραγωδίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.