Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 16 Φεβρουαρίου

Σήμερα Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι του Ασώτου και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Πάμφιλου και των συν αυτώ Μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι: Πάμφιλος, Παμφίλη, Παμφύλη, Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια, Χλόη.

Τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα

1821 Αποφασίζεται στο Κισνόβιο της Βεσσαραβίας (σημερινό Κισινάου της Μολδαβίας) η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

1923 Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το Γρηγοριανό Ημερολόγιο. Η 16η Φεβρουαρίου ονομάζεται 1η Μαρτίου.

1943 Οι ιταλικές κατοχικές δυνάμεις εκτελούν 150 κατοίκους του χωριού Δομένικο Λάρισας, σε αντίποινα για τον θάνατο εννέα ιταλών στρατιωτών από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.

1964 Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου κερδίζουν τις εκλογές με ποσοστό 52,8% (171 έδρες). Η ΕΡΕ λαμβάνει 35,2% (107 έδρες) και η ΕΔΑ 11,8% (22 έδρες).

2016 To ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοινώνει ότι οι οι νεκροί από τη γρίπη στην Ελλάδα ανήλθαν στους 100.

Πηγή: skai.gr

