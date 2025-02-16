Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 16 Φεβρουαρίου

Σήμερα Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι του Ασώτου και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Πάμφιλου και των συν αυτώ Μαρτύρων.
Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι: Πάμφιλος, Παμφίλη, Παμφύλη, Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια, Χλόη.
Τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα
1821 Αποφασίζεται στο Κισνόβιο της Βεσσαραβίας (σημερινό Κισινάου της Μολδαβίας) η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.
1923 Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το Γρηγοριανό Ημερολόγιο. Η 16η Φεβρουαρίου ονομάζεται 1η Μαρτίου.
1943 Οι ιταλικές κατοχικές δυνάμεις εκτελούν 150 κατοίκους του χωριού Δομένικο Λάρισας, σε αντίποινα για τον θάνατο εννέα ιταλών στρατιωτών από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.
1964 Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου κερδίζουν τις εκλογές με ποσοστό 52,8% (171 έδρες). Η ΕΡΕ λαμβάνει 35,2% (107 έδρες) και η ΕΔΑ 11,8% (22 έδρες).
2016 To ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοινώνει ότι οι οι νεκροί από τη γρίπη στην Ελλάδα ανήλθαν στους 100.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.