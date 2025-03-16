Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Ιεράπετρα και Ρέθυμνο

Σε ύφεση βρίσκονται οι δύο μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Ιεράπετρα και στη θέση Γενή του Ρεθύμνου.

Η άμεση κινητοποίηση δεκάδων πυροσβεστών περιόρισε τον κίνδυνο επέκτασης, ενώ κομβικής σημασίας για την εξέλιξη των περιστατικών, ήταν οι ρίψεις νερού από εναέρια μέσα.

Στα σημεία παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, των οποίων το έργο δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

