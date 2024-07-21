Απεγκλωβίστηκαν έπειτα από μιάμιση ώρα, μια μητέρα και το παιδί της, που επέβαιναν στο τουριστικό λεωφορείο το οποίο προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου ο 31χρονος οδηγός του πούλμαν.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 15:00 στην περιοχή Σγόμπου Κέρκυρας όταν το τουριστικό λεωφορείο με 18 Άγγλους επιβάτες σφηνώθηκε σε σταθμευμένο φορτηγό σε παράδρομο της κεντρικής οδού.

Βίντεο από τον απεγκλωβισμό των τραυματιών:

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ο θάνατος του 31χρονου οδηγού του τουριστικού λεωφορείου και ο τραυματισμός δύο ακόμη ανθρώπων, μιας μητέρας και του παιδιού της.

Ωστόσο, για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών χρειάστηκε περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, καθώς στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από την πυροσβεστική. Το μπροστινό μέρος του λεωφορείου σφηνώθηκε στο σταθμευμένο φορτηγό.

Όπως γράφει το kerkyrasimera επιστρατεύτηκαν στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ ακόμη και στελέχη που ήταν σε άδειες.

Πηγή: skai.gr

