Σε ρυθμούς καρναβαλιού κινείται η Πάτρα. Πολλοί νέοι βρίσκονται από νωρίς το πρωί στα ΚΤΕΛ Κηφισού, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Χτες, Παρασκευή ανά 5 λεπτά έγιναν πάνω από 170 δρομολόγια και σήμερα αναμένεται να γίνει το ίδιο.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ από την Πάτρα, από χτες έχει πολύ κόσμο στην πόλη, όπου έγινε και η πρώτη δράση του τελευταίου τριημέρου για το καρναβάλι, με τη νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων.

Το κέντρο της πόλης πλημμύρισε από φως, κέφι, χορό και μουσική. ​ ​Η νυχτερινή παρέλαση ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου, με την ατμόσφαιρα να είναι εκρηκτική. Τα εντυπωσιακά δημιουργήματα του Καρναβαλικού Εργαστηρίου διέσχισαν την οδό Κορίνθου και κατέληξαν στην πλατεία Γεωργίου Α΄, η οποία μετατράπηκε σε μια υπαίθρια έκθεση τέχνης. Εκεί, τα άρματα στάθμευσαν περιμετρικά, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να τα περιεργαστούν από κοντά, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να θαυμάσουν τη λεπτομέρεια στην κατασκευή και την καυστική σάτιρα που παραδοσιακά τα χαρακτηρίζει.

Στην κεφαλή της πομπής βρισκόταν ο βασιλιάς καρνάβαλος, πλαισιωμένος από άρματα που φέτος εστιάζουν στην κοινωνική επικαιρότητα, τον αγροτικό κόσμο και τη νεανική δημιουργικότητα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι μικρότερες κατασκευές από το Καρναβάλι των Μικρών, που πρόσθεσαν μια νότα αισιοδοξίας στη βραδιά. ​Ο ρυθμός της διασκέδασης είχε ξεκινήσει ήδη από νωρίς το απόγευμα, όταν καταξιωμένοι DJs πήραν θέση στο μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων». Τα DJ sets προετοίμασαν το έδαφος, ξεσηκώνοντας το πλήθος που είχε κατακλύσει την πλατεία Γεωργίου και τους γύρω δρόμους, δημιουργώντας το απόλυτο καρναβαλικό σκηνικό που θα συνεχιστεί αμείωτο μέχρι την Κυριακή.

Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα γίνει και η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση, απογειώνοντας το κέφι, στην οποία υπολογίζεται πως θα συμμετέχουν περίπου 40.000 άτομα.

Αύριο, κορυφώνονται οι εορτασμοί με περίπου 50.000 καρναβαλιστές και 190 πληρώματα να ξεχύνονται στους δρόμους.

Πηγή: skai.gr

