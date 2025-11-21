Σε ισχύ βρίσκονται από τις 6 το πρωί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στους εξής δρόμους:

Μητροπόλεως , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό Αιόλου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 11:20 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

