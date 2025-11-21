Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τα Εισόδια της Θεοτόκου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος, Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω, Εισοδία, Βιργινία, Λεμονιά, Πανωραία, Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης.

Ανατολή ήλιου: 07:12 - Δύση ήλιου: 17:09 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 57 λεπτά

Σελήνη 1 ημέρας

