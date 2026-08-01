Ιταλία: 21 τραυματίες από τον σεισμό έξω από την Νάπολη - Πάνω από 30 οι μετασεισμικές δονήσεις

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, από τον σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στις 19.46 ώρα Ιταλίας στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, τραυματίσθηκαν είκοσι ένας άνθρωποι, δυο εκ των οποίων σοβαρά.

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Τις τελευταίες δώδεκα ώρες, παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν πάνω από τριάντα μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί, τοπική ώρα, και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν την νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μεταξύ των άλλων, οι πυροσβέστες, εξαιτίας ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία ζουν εβδομήντα άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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