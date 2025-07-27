Λογαριασμός
Φωτιά στον Άγιο Στέφανο Λακωνίας: Μήνυμα 112 για ετοιμότητα – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις, ενώ ήχησε το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Στέφανο στη Λακωνία.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ήχησε το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

