Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Στέφανο στη Λακωνία.
Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ήχησε το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 27, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Στέφανος της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
