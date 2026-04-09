Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με αποτέλεσμα να υπάρχει αρκετή κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, αυτήν την ώρα τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Παράλληλα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού.

Επίσης αρκετή κίνηση υπάρχει και στην Αττική Oδό, όπου οι καθυστερήσεις, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης, ξεπερνούν τα 45 λεπτά.

Αναφορικά με τους εξόδους της Αττικής, στην Αθηνών-Κορίνθου παρατηρείται δυσχέρεια λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας έως την Νέα Πέραμο, καθώς και στο ύψος των Μεγάρων. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου η κίνηση διεξάγεται κανονικά πέρα από κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα, 49.414 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.687 προς Λαμία. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι είχαν φύγει προς Κόρινθο 48.268 οχήματα και 37.576 προς Λαμία.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15:00 έως τις 22:00 σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη και από τις 06:00 έως τις 16:00 αύριο Μεγάλη Παρασκευή, ισχύει για το ρεύμα εξόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

