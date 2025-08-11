Λογαριασμός
Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στο Δήμο Πετραλώνων Μεσσηνίας - 112 για ετοιμότητα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά, που είναι ορατή από την Καλαμάτα, καίει αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.

πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά, που είναι ορατή από την Καλαμάτα, καίει αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 45 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 18 άτομα από πεζοπόρα τμήματα και 3 εναέρια μέσα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 13:30 εστάλη μήνυμα από το 112 στους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

