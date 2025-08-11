Η δημοφιλής ηθοποιός και γνωστή σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή έχασε χθες τη ζωή της, σε ηλικία 77 ετών, καθώς πνίγηκε στους Φούρνους, όπου παραθέριζε. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνις παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά.

Λεπτομέρειες για την κηδεία της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον χώρο του θεάτρου, καθώς η ηθοποιός ήταν πολύ αγαπητή στους συναδέλφους της.

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο.

Παράλληλα, έγραψε σενάρια για την τηλεόραση και έχει συμμετάσχει σε πολλές σειρές - όπως στο «Μαύρο Ρόδο» υποδυόμενη τη μοναχή Αυξεντία - με τελευταία της συμμετοχή στις «Άγριες Μέλισσες».

Θεσσαλονίκη: Το ΚΘΒΕ «αποχαιρετά» τη Σοφία Σεϊρλή

Την ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή αποχαιρετά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), με το οποίο είχε συνεργαστεί σε δύο παραστάσεις - «Το κοινό ταμείο» του Ευγένιου Λαμπίς σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου (1996) και «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη» του Γιώργου Σεφέρη σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου (2004) - ενώ ταυτόχρονα εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της.

«Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την αγαπημένη, σπουδαία ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, έναν άνθρωπο γλυκό, προσηνή, ευγενή με βαθιά πνευματική καλλιέργεια και ήθος, μία φωτεινή και πολύπλευρη προσωπικότητα με πολυδιάστατη συνεισφορά στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του φορέα.

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Στη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, καθώς επίσης και σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές ερμηνεύοντας ρόλους κλασικού, σύγχρονου, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Συνέπραξε με το Ελεύθερο Θέατρο και την Ελεύθερη Σκηνή, το Θεσσαλικό Θέατρο, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με την Εταιρεία Θεάτρου Διπλούς Έρως και τον Θεατρικό Οργανισμό Εποχή, με το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και το Εθνικό Θέατρο, με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Από Μηχανής Θέατρο και συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανάμεσά τους οι: Παντελής Βούλγαρης, Νικαίτη Κοντούρη Αντώνης Καλογρίδης, Γιάννης Κακλέας, Έφη Θεοδώρου, Γιάννης Ρήγας, Θοδωρής Αμπαζής, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Μαστοράκης, Νίκος Χατζόπουλος, Γιάννης Χουβαρδάς, κ.ά.

Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις στο θέατρο όπου και διακρίθηκε για τις ερμηνείες της ήταν: «Το χελιδόνι» του Γκιλιέμ Κλούα σε σκηνοθεσία Ελένης Γκασούκα, η «Τερέζ Ρακέν» το μυθιστόρημα του Εμίλ Ζολά, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Λίλλυς Μελεμέ, η «Βασίλισσα της ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, μια παράσταση που ξεχώρισε στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος, «Έγκλημα και τιμωρία», σε διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, «Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα» του Τόνι Κούσνερ σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου.

Επίσης, δίδασκε υποκριτική στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και σε δραματικές σχολές.

Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είχε συνεργαστεί στις παραστάσεις «Το κοινό ταμείο» του Ευγένιου Λαμπίς σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου (1996) και «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη» του Γιώργου Σεφέρη σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου (2004)»

Οι συνάδελφοί της την αποχαιρετούν

Συγκλονιστική είναι η ανάρτηση της ηθοποιού Κατερίνας Μαραγκού, που αναφέρεται στο τραγικό τέλος της φίλης και συναδέλφου της. «Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες… Σήμερα γιατί δεν το έκανες» έγραψε χαρακτηριστικά.

«Χτύπησε το τηλέφωνο στις 7 ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί. Δεν κατάλαβα, τα έχασα, λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, ή στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα, έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία.

Δεν με άκουσες. Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια, τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας.

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτογραφία που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες, στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ. Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες… Σήμερα γιατί δεν το έκανες», έγραψε η Κατερίνα Μαραγκού.

«Σοφάκι μου, υπέροχο πλάσμα αγαπημένο, ταλαντούχο, δραστήριο, τι πλήγμα ήταν αυτό! Το χιούμορ και το χαμόγελο σου, το θείο παίξιμο στους ρόλους σου πως να το σβήσω από την ψυχή μου… Καλή μου φίλη, φεύγεις πρώρα κι άδικα…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Σοφία μου αγαπημένη», έγραψε λακωνικά η Μυρτώ Αλικάκη, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία με τις δυο τους από την εποχή που υποδύονταν τις καλόγριες στο «Μαύρο ρόδο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.