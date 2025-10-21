Σαββόπουλος «long play» - Το μεγάλο αφιέρωμα του ΣΚΑΪ στον σπουδαίο συνθέτη

Ένα ταξίδι ιστορίας και πολιτισμού, μέσα από το πνεύμα και την ιδιαίτερη ματιά του Διονύση Σαββόπουλου...

Ο ΣΚΑΪ, με μία ακόμη εκπομπή που καινοτομεί και η οποία αναμένεται να προβληθεί το επόμενο διάστημα, φωτίζει την πρόσφατη ελληνική ιστορία, ετοιμάζοντας μία πρωτότυπη παραγωγή έξι επεισοδιών με τις Iστορίες του Σαββόπουλου.

Το ιδιαίτερο αυτό αφιέρωμα εστιάζει στη δισκογραφία του σπουδαίου συνθέτη, παρουσιάζοντας δέκα εμβληματικούς δίσκους του, οι οποίοι επηρέασαν και διαμόρφωσαν τη μουσική ελληνική ιστορία και όχι μόνο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αφηγείται ιστορίες που σημάδεψαν τη ζωή του, μέσω των οποίων «γεννήθηκαν» τα τραγούδια του. Στιγμές και πρόσωπα που τον ενέπνευσαν, σκηνές ηχογραφήσεων, επιτυχίες και δύσκολες στιγμές. Έξι συνολικά «εποχές» μουσικής δημιουργίας και ιστορίας.

Με τον ιδιαίτερο τρόπο που περιγράφει, μπλέκοντας τον μύθο με την πραγματικότητα, μιλά για τις ζωές που έζησε, τους ανθρώπους που γνώρισε, τα τραγούδια του που αγαπήθηκαν και άφησαν την ανεξίτηλη σφραγίδα τους. Κάποιες στιγμές, έχοντας απέναντί του τον Παύλο Τσίμα, ο οποίος παρουσιάζει το αφιέρωμα, παίρνει στα χέρια του την κιθάρα του και με τη μελωδική του φωνή, ερμηνεύει τραγούδια που αγάπησαν γενεές και γενεές στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Το εικαστικό κομμάτι έχει την υπογραφή του Αλέξη Κυριτσόπουλου, εξαρχής συνοδοιπόρου και φίλου του Σαββόπουλου, με έργα που σχεδιάζει ειδικά για το συγκεκριμένο αφιέρωμα, τα οποία θα αποκτήσουν και ζωή μέσω animation.

Η εκπομπή ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ - “LONG PLAY” είναι μια παραγωγή με την υπογραφή του ΣΚΑΪ – μία από τις πολλές που έπονται, όλες υψηλών προδιαγραφών και αποτέλεσμα επίμονης και σοβαρής δημοσιογραφικής έρευνας.



Πηγή: skai.gr

