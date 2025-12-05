Σφοδρό είναι μέχρι στιγμής το πέρασμα της κακοκαιρίας "BYRON" που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Νέο «σφυροκόπημα» στην Αττική

Στην Αττική από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ αρκετά έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα.

Λίγο πριν τις δέκα το βράδυ της Πέμπτης, τα φαινόμενα εντάθηκαν: Οι ουρανοί άνοιξαν ξανά, με τους δρόμους να μετατρέπονται εκ νέου σε ποτάμια. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τη λεωφόρο Ηρακλείου, όπου συσσωρεύτηκαν μεγάλοι όγκοι νερού, δυσκολεύοντας οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Το «σφυροκόπημα» στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

123 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 123 κλήσεις, εκ των οποίων οι 90 αφορούν αντλήσεις υδάτων, οι 19 κοπές δέντρων και οι 14 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, κυρίως λόγω της ακινητοποίησης των οχημάτων τους στους δρόμους.

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Πειραιά, δυτική Αττική και δήμο Αθηναίων.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική έχει κληθεί για παροχή βοήθειας στο Κερατσίνι, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς λόγω της συσσώρευσης υδάτων έχουν ακινητοποιηθεί οχήματα.

Διακοπές στην κυκλοφορία

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, σε ισχύ παραμένουν οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

Επαρχιακή Οδός Αλεποχωρίου - Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων

Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, η κυκλοφορία η οποία είχε διακοπεί από το ύψος της οδού Ανθέων έως την οδό Α. Παπανδρέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, αποκαταστάθηκε.

Στη Σκάλα Λακωνίας το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 22.00 το βράδυ της Πέμπτης, καταγράφηκαν στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, πέντε περιοχές κατέγραψαν ύψη βροχής άνω των 100 χιλιοστών. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00, σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 136 mm, ενώ ακολουθεί η Βλυχάδα Αττικής με 110.4 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, στο Γκάζι καταγράφηκαν 62 mm μέχρι τις 22:00 της Πέμπτης 04/12.

Λακωνία: Πλημμύρες και εγκλωβισμοί

Ειδικότερα στη Λακωνία, οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» τον νομό και κυρίως τους δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μετά την ολοκλήρωση διυπουργικής συντονιστικής σύσκεψης έκανε λόγο για ένα «διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ενώ ζήτησε αυξημένη προσοχή απ' όλους.

Συνεδριάζει εκ νέου σήμερα, στις 12.00 το μεσημέρι, η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπό εξέλιξη κακοκαιρία.

Μηνύματα 112 σε όλη τη χώρα

Επιπλέον, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί από το πρωί της Πέμπτης σε πολλές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Ανατολική Μάνη, Ευρώτα, Πιερία, Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και σήμερα Παρασκευή

Όπως επισημαίνεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα

• βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός),

• κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

