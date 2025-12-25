Σαράντα μετανάστες εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων

Σαράντα αλλοδαπούς, 36 άνδρες, μια γυναίκα και τρεις ανήλικους, περισυνέλεξε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το πλήρωμα του οποίου περισυνέλεξε συνολικά 40 αλλοδαπούς – 36 άνδρες, μία γυναίκα και τρεις ανήλικους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν αποπλεύσει τις πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης ημέρας από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 10.000 έως 14.000 λιβυκά δηνάρια και 2.000 δολάρια ΗΠΑ ανά άτομο.

Κατά τη διενέργεια της προανάκρισης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς και έκθεση σε κίνδυνο.

Την ίδια ημέρα, τις μεσημβρινές ώρες, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «Τρυπητή» συνολικά 32 αλλοδαπούς – 30 άνδρες, μία γυναίκα και έναν ανήλικο. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και πρόκειται να διακομιστούν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού αρχικά στην Παλαιόχωρα και στη συνέχεια στην Αγυά Χανίων.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Πηγή: skai.gr

