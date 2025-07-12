Για τηλεφωνική απάτη, σε βάρος 87χρονης στην πόλη της Καστοριάς, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 37χρονος αλλοδαπός.

Ο συλληφθείς – μέλος εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες – είχε το ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ για την ίδια υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είχε επίσης τον ίδιο ρόλο. Αναζητούνται και αναμένεται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τριών ακόμη συνεργών τους, ενός άνδρα και δύο γυναικών.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας παρουσίασαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά, με σκοπό να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή από ηλικιωμένη, με το πρόσχημα «έκτακτης ανάγκης χειρουργικής επέμβασης συγγενικού της προσώπου».

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην 87χρονη και, προσποιούμενος ιατρό, ανέφερε ψευδώς ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν μεγάλο χρηματικό ποσό. Παράλληλα, μία γυναίκα προσποιούνταν το συγγενικό της πρόσωπο και μία άλλη γυναίκα προσποιούνταν τη «συγγενή» του ιατρού.

Η 87χρονη, αφού πείσθηκε και καθ’ υπόδειξη της γυναίκας που προσποιούνταν τη «συγγενή» του ιατρού, μετέβη με ταξί σε συγκεκριμένο σημείο που είχε προσυμφωνηθεί και τοποθέτησε σακούλα που περιείχε 76 λίρες, 15.000 ευρώ και 1.500 δολάρια ΗΠΑ, την οποία παρέλαβε ο 49χρονος.

Στη συνέχεια, χθες, τα άτομα αυτά επικοινώνησαν εκ νέου με την 87χρονη, ζητώντας και άλλο χρηματικό ποσό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επέμβαση. Η 87χρονη, αντιλαμβανόμενη την εις βάρος της απάτη, ενημέρωσε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, η οποία άμεσα συγκρότησε ειδική αστυνομική ομάδα, αποτελούμενη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε τα χρήματα.

Κατόπιν τούτου, συνελήφθη ο 37χρονος αλλοδαπός κατά τη στιγμή που παρέλαβε από συγκεκριμένο σημείο σακούλα με τα υποτιθέμενα χρηματικό ποσό και λίρες, τα οποία είχαν προσυμφωνηθεί. Στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση τριών άγνωστων ατόμων – συνεργών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

