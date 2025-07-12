Οι άγριες συνθήκες, σε επίπεδο… μαφίας, που επικρατούσαν στο χώρο μεταφορικής εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον 47χρονο συνιδιοκτήτη και δύο 42χρονους «μπράβους», στη Δυτική Αττική, αποκαλύφθηκαν μετά τη σύλληψη, από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενός εκ των δύο 42χρονων, που είναι και γνωστός… «αστέρας» των social media.

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από καταγγελία και έρευνα της Δίωξης Εκβιαστών, συνελήφθη ο 42χρονος, ο οποίος, φέρεται από κοινού με τον συνεργό του και εκτελώντας εντολές του 47χρονου συνιδιοκτήτη μεταφορικής, να απειλούσαν και να εκβίαζαν εργαζόμενο που είχε πάει σε άλλη μεταφορική, καθώς τον ιδιοκτήτη τρίτης μεταφορικής να διώξει έναν άλλο εργαζόμενο, για να γυρίσουν στην εταιρεία του 47χρονου, με χαμηλότερους μισθούς.

Όπως διευκρινίστηκε από αστυνομικές πηγές, αυτό γινόταν γιατί ο 47χρονος χρωστούσε περίπου 36.000 ευρώ στους δύο εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν στην επιχείρηση του, με αποτέλεσμα να βρουν αλλού δουλειές.

Ο 47χρονος τότε έβαλε τους δύο «μπράβους» να τους φέρουν πίσω με τη βία και τον έναν τον ανάγκασαν να επιστρέψει, αλλά ο εργοδότης του δεύτερου, τον οποίο απείλησαν με σκοπό να τον απολύσει, δεν ενέδωσε και δεν πέτυχαν το σκοπό τους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από τη Δίωξη Εκβιαστών, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 10 Ιουλίου 2025, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ένας 42χρονος, ο οποίος μάλιστα στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ, ενώ από τις έρευνες που ακολούθησαν, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

• 2 καραμπίνες, από τις οποίες μία κλεμμένη

• 2 εγκέφαλοι αυτοκινήτου

• γεμιστήρας αεροβόλου όπλου και 2 κυτία σφαιριδίων

• καταγραφικό και αυτοκίνητο

Χαρακτηριστικό της δράσης του συλληφθέντα ήταν η έντονη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν με ρόλο μεσολαβητή σε ιδιωτικές διαφορές, απευθύνοντας απειλές σε όσους δεν συμμορφώνονταν με τις «υποδείξεις» του.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε οι τρεις εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εκβίασης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, που τελέστηκαν κατά συναυτουργία, βίας κατά υπαλλήλων, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.