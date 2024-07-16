-
1054 ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαήλ Κηρουλάριος, επισημοποιεί το Σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα.
-
1963 ΗΟΝΕΥΜΟΟΝ SONG
Οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου», με αγγλικό στίχο («Honeymoon Song»).
-
1969 ΤΟ APOLLO 11 ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11, με τους αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς, με προορισμό τη Σελήνη.
-
2016 TOYΡΚΙΚΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σ’ αυτό επιβαίνουν οκτώ άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για δύο ταγματάρχες, ένα λοχαγό, τέσσερις στρατιώτες κι έναν πολίτη. Ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των Eνόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, που στήριξαν το πραξικόπημα.
