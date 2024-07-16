Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 16 Ιουλίου 1969 - Το Apollo 11 αρχίζει το ταξίδι του προς τη Σελήνη - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Οι εικόνες που αναμεταδόθηκαν, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, πέρασαν μπροστά από τα μάτια εκατοντάδων εκατ. ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο

Σαν σήμερα

  • 1054 ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Σαν σήμερα

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαήλ Κηρουλάριος, επισημοποιεί το Σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα.

  • 1963 ΗΟΝΕΥΜΟΟΝ SONG

Σαν σήμερα

Οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου», με αγγλικό στίχο («Honeymoon Song»).

  • 1969 ΤΟ APOLLO 11 ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Σαν σήμερα

Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11, με τους αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς, με προορισμό τη Σελήνη.

  • 2016 TOYΡΚΙΚΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Σαν σήμερα

Τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σ’ αυτό επιβαίνουν οκτώ άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για δύο ταγματάρχες, ένα λοχαγό, τέσσερις στρατιώτες κι έναν πολίτη. Ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των Eνόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, που στήριξαν το πραξικόπημα.
 

