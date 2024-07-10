Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 10 Ιουλίου 1925 - Ξεκινά η δίκη των Πιθήκων - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Αποτελεί την επιτομή της σύγκρουσης Εκκλησίας - Επιστήμης στις ΗΠΑ

Σαν σήμερα

  • 1911 ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Σαν σήμερα

Κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Μακεδονία».

  • 1925 Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

Σαν σήμερα

Αρχίζει στις ΗΠΑ η Δίκη των Πιθήκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης.

  • 1940 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Σαν σήμερα

Αρχίζει η Μάχη της Αγγλίας, που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενίσει τη βρετανική αεροπορία, με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα βρετανικά νησιά.

  • 1964 Η ΜΙΝΙ ΦΟΥΣΤΑ

Σαν σήμερα

Η Μαίρη Κουάντ προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.

  • 1985 «RAINBOW WARRIOR»

Σαν σήμερα

Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace «Rainbow Warrior» στο λιμάνι Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.
 

