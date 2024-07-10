1911 ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Μακεδονία».

1925 Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

Αρχίζει στις ΗΠΑ η Δίκη των Πιθήκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης.

1940 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Αρχίζει η Μάχη της Αγγλίας, που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενίσει τη βρετανική αεροπορία, με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα βρετανικά νησιά.

1964 Η ΜΙΝΙ ΦΟΥΣΤΑ

Η Μαίρη Κουάντ προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.

1985 «RAINBOW WARRIOR»

Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace «Rainbow Warrior» στο λιμάνι Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.