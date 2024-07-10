-
1911 ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Μακεδονία».
-
1925 Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ
Αρχίζει στις ΗΠΑ η Δίκη των Πιθήκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης.
-
1940 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
Αρχίζει η Μάχη της Αγγλίας, που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενίσει τη βρετανική αεροπορία, με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα βρετανικά νησιά.
-
1964 Η ΜΙΝΙ ΦΟΥΣΤΑ
Η Μαίρη Κουάντ προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.
-
1985 «RAINBOW WARRIOR»
Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace «Rainbow Warrior» στο λιμάνι Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.
