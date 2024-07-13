Σάμος: Μπήκε στη θάλασσα να σώσει τη γυναίκα του και πνίγηκαν και οι 2

Τραγική τροπή πήρε το απόγευμα της Παρασκευής για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στη Μυκάλη Σάμου, καθώς εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στην παραλία Μαυρίκος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 75χρονη μπήκε στη θάλασσα για να κάνει το μπάνιο της.

Ένας λουόμενος παρατήρησε ότι η γυναίκα δεν κινούνταν και ειδοποίησε αμέσως τον 79χρονο σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία.

Ο σύζυγος, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τη γυναίκα του, έπεσε στη θάλασσα. Δυστυχώς, και οι δύο ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους από φουσκωτά σκάφη που υπήρχαν στην περιοχή.

Αμέσως μετά το περιστατικό, κατέφτασαν στο σημείο δυο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχημα του Λιμεναρχείου Σάμου.

Το ζευγάρι από τη Σάμο διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό τους.

Η Ιατροδικαστής έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών θανάτου του άτυχου ζευγαριού, με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στην τραγική κατάληξη.

