Συνελήφθη στο Ρέθυμνο 23χρονος νεαρός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς τα ξημερώματα στους Αρμένους Ρεθύμνου, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό 60χρονου άνδρα.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος αμέσως μετά τη σύγκρουση, η οποία συνέβη στο 6ο χλμ. του επαρχιακού δρόμου Ρέθυμνο-Αγία Γαλήνη, μπήκε σε αυτοκίνητο γυναίκας, η οποία σταμάτησε για να βοηθήσει.

Ο νεαρός κατευθύνθηκε προς Αγία Γαλήνη και στη διαδρομή συγκρούστηκε με δύο οχήματα σε διαφορετικό χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τελικά τον συνέλαβαν.

Οδηγήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση, όπου τον υπέβαλαν σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που αφαιρέθηκε από τη γυναίκα τής επιστράφηκε, οι οδηγοί των δύο αυτοκινήτων που συγκρούστηκε ο 23χρονος είναι καλά στην υγεία τους, ενώ υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ τα οποία ήταν αρνητικά.

Ωστόσο, ο 60χρονος που αρχικά τραυματίστηκε στην πρώτη σύγκρουση, υπεβλήθη σε εγχείρηση και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 23χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μεταξύ άλλων και με την κατηγορία εγκατάλειψης σε τροχαίο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

