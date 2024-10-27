Λογαριασμός
Ηράκλειο: Μπαλωθιές σε πρόγαμο - Δύο συλλήψεις για τους άσκοπους πυροβολισμούς

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας 62χρονος άνδρας με τον 29χρονο γιο του- Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς σε πρόγαμο

Σε δύο σύλληψεις για άσκοπους πυροβολισμούς μπαλωθιές όπως λένε στην Κρήτη – πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής όταν κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού πρόγαμου στο Ηράκλειο ο 62χρονος πατέρας και ο 29χρονος γιος έβγαλαν τα όπλα και άρχισαν να πυροβολούν... στον άερα. 

Η γειτονιά σηκώθηκε στο… πόδι και κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι αρχές προχώρησαν χθες το πρωί σε έρευνα στο σπίτι που έγινε το γλέντι και στο άλλο σπίτι όπου βρήκαν και κατάσχεσαν:

  • 68 κάλυκες
  • 150 φυσίγγια
  • Κυνηγετικό όπλο
  • Πιστόλι κρότου

Η προανάκριση ενεργείται από της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου .

Πηγή: skai.gr

