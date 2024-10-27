Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς σε πρόγαμο

Σε δύο σύλληψεις για άσκοπους πυροβολισμούς – μπαλωθιές όπως λένε στην Κρήτη – πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής όταν κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού πρόγαμου στο Ηράκλειο ο 62χρονος πατέρας και ο 29χρονος γιος έβγαλαν τα όπλα και άρχισαν να πυροβολούν... στον άερα.

Η γειτονιά σηκώθηκε στο… πόδι και κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι αρχές προχώρησαν χθες το πρωί σε έρευνα στο σπίτι που έγινε το γλέντι και στο άλλο σπίτι όπου βρήκαν και κατάσχεσαν:

68 κάλυκες

150 φυσίγγια

Κυνηγετικό όπλο

Πιστόλι κρότου

Η προανάκριση ενεργείται από της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου .

Πηγή: skai.gr

