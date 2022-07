Ρουμάνος πυροσβέστης έσωσε μικρό πρόβατο από τη φωτιά στο Σχηματάρι

Οι Ρουμάνοι πυροσβέστες έγιναν δεκτοί μόλις το περασμένο Σάββατο στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στο πλαίσιο έναρξης του 🇪🇺προγράμματος προ-εγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών από έξι χώρες στην Ελλάδα.

Οι φωτιές που ξεσπούν καθημερινά δεν τους άφησαν το παραμικρό περιθώριο να μείνουν με… σταυρωμένα τα χέρια.

Επιχείρησαν στη φωτιά που ξέσπασε στο Σχηματάρι, όπου οι Αρχές μάλιστα χρειάστηκε να προχωρήσουν σε προληπτική εκκένωση του οικισμού Αγίου Γεωργίου, στο Δήλεσι. Στο σημείο επιχείρησαν 70 πυροσβέστες, 17 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ελικόπτερα καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων.

Η ρουμανική πρεσβεία δημοσίευσε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο με Ρουμάνο πυροσβέστη να σώζει ένα μικρό πρόβατο από βέβαιο θάνατο.

Image of the day. First mission of the Romanian firefighters, together with their Greek colleagues, in the area of #Schimatari