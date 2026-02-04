Πώς κάλυψαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου στην ΕΕ για άτομα που εγκαταλείπουν τις συγκρούσεις και τη φτώχεια στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία

Πολλοί επιλέγουν τη σύντομη αλλά συχνά επικίνδυνη διαδρομή από τις τουρκικές ακτές προς τα κοντινά ελληνικά νησιά στο ανατολικό Αιγαίο

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, περίπου 33.000 μετανάστες έχουν πεθάνει ή αγνοούνται στη Μεσόγειο από το 2014

Στo τραγικό δυστύχημα με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες που σημειώθηκε χθες το βράδυ ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου στην ανατολική Χίο αναφέρονται πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες - πρόσφυγες προσέκρουσε σε περιπολικό σκάφος κατά τη διάρκεια ελιγμών. Οι έρευνες από το λιμενικό για αγνοούμενους συνεχίζονται και σήμερα το πρωί.

Τι αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ

Reuters

«Η Ελλάδα, στη νοτιοανατολική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί από καιρό την προτιμώμενη πύλη εισόδου στην Ευρώπη για μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία» αναφέρει το Reuters σε δημοσίευμά του.

«Το 2015-2016, η Ελλάδα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη και σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έφτασαν στα νησιά της, συμπεριλαμβανομένης της Χίου, από την Τουρκία.

Τα τελευταία χρόνια, οι αφίξεις έχουν μειωθεί και η Ελλάδα έχει σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους μετανάστες. Από το 2019, η κεντροδεξιά κυβέρνηση έχει ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους με φράχτες και περιπολίες στη θάλασσα», προσθέτει το Reuters.

«Η Ελλάδα έχει τεθεί υπό εξέταση για τη μεταχείριση των μεταναστών και των προσφύγων που προσεγγίζουν από τη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου ενός ναυαγίου το 2023, στο οποίο εκατοντάδες μετανάστες έχασαν τη ζωή τους», επισημαίνει το δημοσίευμα.

«Η υπηρεσία συνόρων της ΕΕ δήλωσε πέρυσι ότι εξετάζει 12 περιπτώσεις πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων καταγγελιών ότι μετανάστες που ζητούσαν άσυλο απωθήθηκαν από τα σύνορα της Ελλάδας.Η Ελλάδα αρνείται ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ότι επιστρέφει με τη βία τους αιτούντες άσυλο», καταλήγει το πρακτορείο Reuters.

Guardian

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου στην ΕΕ για άτομα που εγκαταλείπουν τις συγκρούσεις και τη φτώχεια στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία. Τα θανατηφόρα ατυχήματα είναι συχνό φαινόμενο. Πολλοί επιχειρούν τη σύντομη αλλά συχνά επικίνδυνη διαδρομή από τις τουρκικές ακτές προς τα κοντινά ελληνικά νησιά στο ανατολικό Αιγαίο» σημειώνει ο Guardian.

«Ωστόσο, η ενίσχυση των περιπολιών και οι καταγγελίες για επαναπροώθησεις μεταναστών – συνοπτικές απελάσεις χωρίς να επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων ασύλου– από τις ελληνικές αρχές έχουν μειώσει τις αφίξεις» συνεχίζει.

Η Ελλάδα, μαζί με αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ, έχει σκληρύνει τη στάση της σχετικά με τη μετανάστευση», καταλήγει το δημοσίευμα.

Deutsche Welle

«Ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που φεύγουν από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία προσπαθούν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ελλάδας. Πολλοί από αυτούς επιλέγουν το σύντομο αλλά συχνά επικίνδυνο ταξίδι από τις τουρκικές ακτές προς τα κοντινά ελληνικά νησιά στο ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), περίπου 1.000 μετανάστες έχουν πραγματοποιήσει το ταξίδι αυτό από την αρχή του έτους» αναφέρει η Deutsche Welle.

«Ωστόσο, τα θανατηφόρα ατυχήματα είναι συχνά. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, περίπου 33.000 μετανάστες έχουν πεθάνει ή αγνοούνται στη Μεσόγειο από το 2014» σημειώνεται στη δημοσίευση.

BBC

«Η ακτοφυλακή δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Την Τρίτη το βράδυ ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν τέσσερα σκάφη της ακτοφυλακής, ένα ιδιωτικό σκάφος που μετέφερε δύτες και ένα ελικόπτερο» αναφέρει το BBC.

Sky News

«Παραμένει ασαφές πώς συνέβη η σύγκρουση» σημειώνεται σε δημοσίευμα του βρετανικού Sky News.

Anadolu

«Μετά το περιστατικό, οι ελληνικές αρχές ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχε ένα ιδιωτικό σκάφος με δύτες και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχε στις προσπάθειες διάσωσης», σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

The Washington Post

«Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση μεταξύ ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε μετανάστες και περιπολικού σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής ανοικτά της Χίου. Την Τρίτη το βράδυ, ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή σκαφών, ελικοπτέρου και δυτών, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων» αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.