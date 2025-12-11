Ο Χάρης Ρώμας, αξιοποιώντας με χιούμορ τον ρόλο του ως καθηγητής Κωνσταντίνος Κατακουζηνός από τη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», σχολίασε με αιχμηρό τρόπο το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Όπως ανέφερε στο Secret Podcast, «έχω την αίσθηση, χωρίς να θέλω να πληγώσω τον Αλέξη, ότι το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την Ιθάκη του Τσίπρα».

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «εγώ πιστεύω στο αποχετευτικό σύστημα γιατί σου προτείνει σε κάποιες περιπτώσεις – και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη γιατί θα ήταν χυδαίο – να τραβήξεις το καζανάκι».

Αναφερόμενος στη δική του ενασχόληση με την πολιτική στον δήμο Χαλανδρίου, σημείωσε: «Ενεπλάκην και γιατί έχω ενδιαφέρον για τα κοινά. Συνάντησα, όμως, πολλούς ανθρώπους που είναι ανάξιοι και το κάνουν για να έχουν εξουσία, καρέκλα και χρήμα».

Διευκρίνισε πάντως ότι δεν απαξιώνει συνολικά τους πολιτικούς, λέγοντας: «Δεν πετάω, όμως, στα τάρταρα όλο το πολιτικό προσωπικό. Τότε γιατί τους ψήφισες και δεν πήγες ο ίδιος; Δεν είναι σάκος του μποξ οι πολιτικοί, αλλά ότι υπάρχουν άνθρωποι κατώτεροι των προσδοκιών, υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι με Α και άνθρωποι με α. Οι δεύτεροι είναι λάθος γιατί προσπαθούν να γίνουν με Α».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.