Ρόδος: Ο φιλανθρωπικός σύλλογος «Αγία Σοφία» που δίνει ελπίδα, ζει στο σκοτάδι

Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Αγίας Σοφίας» λειτουργεί από το 2019. Πίσω από αυτό το εγχείρημα κρύβεται η κυρία Σοφία, μια γυναίκα που η απώλεια του γιου της σε ηλικία 5 χρονών ύστερα από ένα ατύχημα, την έκανε να στραφεί στον εθελοντισμό.
Ο Σύλλογος στηρίζει 250 ωφελούμενους περίπου και παρά τη συνεισφορά του, εδώ και ενάμισι χρόνο, είναι χωρίς ρεύμα, καθώς ο σύλλογος αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς. Στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ακούσαμε την κυρία Σοφία, μέλη του Συλλόγου, καθώς και ωφελούμενους.
