Φωτιά σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου - Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη

Για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16.00 σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται πεύκα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Πήλιο
