Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16.00 σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται πεύκα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

